Бус ТЦК на смерть збив жінку у Волинській області (відео)

Водія поспішили відсторонити від служби

У середу, 16 жовтня, біля села Дачне на Волині автомобіль Renault на смерть збив жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину. Як виявилося, за кермом буса був 27-річний співробітник місцевого ТЦК.

Інформацію про це підтвердили на сторінці Волинського обласного ТЦК та СП у Фейсбуку. На час проведення розслідування винуватця смертельної ДТП було усунуто від виконання службових обов’язків.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Дачне Луцького району Волинської області. Тут 27-річний водій автомобіля Renault збив жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину.

У поліції зазначили, що загибла переходила дорогу "попередньо, поблизу пішохідного переходу".

Від отриманих травм 69-річна місцева мешканка померла на місці аварії.

Водій пройшов огляд на місці і виявилося, що він за кермом був тверезий. На місці події працювали правоохоронці та співробітники військової інспекції безпеки дорожнього руху.

Вирішується питання про внесення відомостей про аварію до ЄРДР за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

За скоєне винуватцю ДТП може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Інформацію про подыю підтвердили на сторінці Волинського обласного ТЦК та СП у Фейсбуку. У відомстві визнали, що їхній співробітник став винуватцем смертельної ДТП і на час проведення розслідування його було відсторонено від виконання службових обов’язків.

"Сьогодні, близько 7 години ранку, за участю одного з військовослужбовців Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої від отриманих травм загинула жінка похилого віку.

Рішенням керівництва винуватець ДТП, на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин та обставин, відсторонений від виконання службових обов’язків. Триває слідство", — йдеться у повідомленні.

Смертельна ДТП сталася на Волині

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Чернігівщині керівник поліції збив на смерть військового. Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило по цій справі провадження.