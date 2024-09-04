У Києві на смерть збили людину: на місці утворився величезний затор (карта)

На місці працюють правоохоронці та СОГ

У середу, 4 вересня, в Оболонському районі столиці утворився величезний затор. Тут стоять десятки автомобілів, а люди виходять із громадського транспорту та пішки йдуть по своїх справах.

За попередніми даними, причиною пробки стала смертельна ДТП на проспекті Степана Бандери. Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Відомо, що на Оболонському проспекті утворилася багатокілометрова пробка. Тут стоїть громадський транспорт та автомобілі городян.

Кияни змушені залишати транспорт та йти пішки.

Найбільше скупчення людей та машин спостерігається біля станції метро "Почайна".

За попередніми даними причиною пробки стала смертельна ДТП, яка трапилася на проспекті Степана Бандери. Тут легковий автомобіль збив чоловіка.

За непідтвердженою інформацією, людина отримала дуже серйозні травми і помер на місці аварії.

На місці аварії працюють правоохоронці та СОГ.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю легкового автомобіля та мотоцикла. Внаслідок зіткнення мотоцикліст опинився на газоні, а його транспортний засіб почав горіти прямо на проїжджій частині.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що таксист Uklon розбився на смерть у Києві. Внаслідок ДТП автомобіль почав горіти, а його передня частина перетворилася на купу металу.