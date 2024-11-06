Во Львове трамвай переехал пьяного сотрудника депо: мужчина отсудил приличную компенсацию

Пострадавший получил инвалидность

На территории одного из трамвайных депо Львова водитель трамвая сбила мужчину, который был сотрудником этого же предприятия. В результате происшествия пострадавший был экстренно госпитализирован и у него, к сожалению, ампутировали часть ноги.

Мужчина пошел в суд и отсудил у "Львовэлектротранса" 300 тысяч гривен моральной компенсации. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Известно, что в июле 2023 года на территории трамвайного депо во Львове женщина-водитель трамвая совершила наезд на пешехода. Пострадавшим оказался работника предприятия. Мужчина получил тяжелые травмы и ему впоследствии ампутировали часть ноги.

В материалах дела указано, что у пострадавшего в крови было обнаружено 0,96 промилле алкоголя, что соответствует легкой степени опьянения.

Женщине суд назначил условное наказание — она раскаялась в содеянном и признала свою вину. По словам водителя трамвая, она перепутала педали тормоза и газа. Потерпевший просил не назначать ей суровое наказание.

Потерпевший же обратился в суд с просьбой взыскать с "Львовэлектротранса" 600 тысяч гривен моральной компенсации. Мужчина пояснил, что ему ампутировали ногу выше колена и присвоили вторую группу инвалидности.

Из-за этого он навсегда утратил работоспособность и постоянно нуждается в посторонней помощи.

Франковский райсуд Львова частично удовлетворил просьбу пострадавшего — "Львовэлектротранс" обязали выплатить 300 тысяч гривен моральной компенсации мужчине.

Данное решение можно обжаловать в установленные законом сроки.

Напомним, ужасное ДТП произошло утром 4 ноября на улице Заболотного в киевском микрорайоне Теремки. Пассажирский автобус врезался в легковой автомобиль с людьми, после чего взлетел с дороги и протаранил торговые точки.

В результате произошедшего пострадало большое количесвтов людей. Также есть погибшие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львовской области произошло жуткое ДТП. Пешехода сбило одно авто, после чего его отбросило на встречную полосу, где пострадавшего переехала еще одна машина.