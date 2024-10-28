Автівку затисло багажником вантажівки: подробиці смертельної ДТП (фото)

Співробітники Нацполіції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин

У Синельниківському районі, що на Дніпропетровщині, на трасі "Стрий — Знам'янка — Луганськ — Ізварине", вночі 28 жовтня легковик ВАЗ 211240 зіткнувся з вантажним автомобілем ГАЗ-53. Внаслідок цього, є загиблий.

Про це йдеться на сайті ДСНС області. Аварія трапилася поблизу села Слов’янка.

"Вночі до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автошляху М-30 "Стрий- Знам'янка- Луганськ- Ізварино", поблизу села Слов’янка", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія легковика затисло в понівеченому авто.

Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструмента деблокували тіло 51-річного чоловіка. Він не дихав.

До робіт було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Співробітники Нацполіції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Раніше "Теелграф" писав, що у неділю, 27 жовтня, в Одесі сталась ДТП. Інцидент трапився на 6 км Овідіопольської дороги. Там скоріше за все проходили гонки стрітрейсерів та дрифтерів. Машина їхала на великій швидкості. Водій збив чоловіка, який ймовірніше прийшов подивитись на перегони.