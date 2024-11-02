У центрі Одеси чоловік підстрелив перехожого, який заступився за жінку

У соцмережах пишуть, що це вчинив військовий

В Одесі сталася стрілянина. Чоловік підстрелив перехожого. Інцидент стався вчора близько 22:00 на вулиці Генерала Петрова, 46.

За даними поліції, 39-річний чоловік у нетверезому стані спричинив конфлікт із двома жінками. Під час сутички він завдав тілесних ушкоджень одній із них. На захист постраждалої став випадковий перехожий. У відповідь злочинець здійснив кілька пострілів з травматичної зброї та влучив чоловікові в шию. Про це повідомили у поліції області.

Потерпілого з пораненням трахеї та грудної клітки доправили до лікарні. Жінка від медичної допомоги відмовилася. Правоохоронці затримали нападника на сусідній вулиці. Під час затримання у нього вилучили травматичний пістолет.

В одеських пабліках пишуть, що стріляв чинний військовослужбовець. До того ж він нібито був п'яним. Втім, інформація потребує перевірки.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. На місці події правоохоронці вилучили гільзи. Підозрюваного затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, що нещодавно у США сталася чергова масова стрілянина у школі. Загинули і учні, і вчителі.