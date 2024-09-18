Біля Кремля сталася масова стрілянина: є загиблий та поранені (відео)

Попередньо компанія чоловіків намагалася зайти в офіс, їх не пустили.

Вдень 18 вересня у самому центрі Москви біля офісу маркетплейсу Wildberries у бізнес-центрі "Романов Двор" сталася стрілянина. В результаті є загиблий та постраждалі.

Інформація про це з’явилася вже у ряді Telegram-каналів. Як зазначає Mash, невідомі приїхали до головного офісу Wildberries у Москві та влаштували стрілянину.

"Працівників офісу евакуювали, на місці працює поліція. Попередньо, компанія чоловіків намагалася зайти в офіс, їх не пустили. Після цього почалася сутичка", — йдеться у повідомленні.

SHOT зазначає, що співробітники Wildberries ховалися від стрільби під столами. Незабаром співробітники СК та спецпризначенці МВС приїхали до офісу Wildberries у центрі Москви, де сталася стрілянина.

"У районі 12 години дня до офісу в Романовому провулку прибули Владислав Бакальчук з охороною. Усередині у них сталася сутичка зі співробітниками служби безпеки Wildberries. Загалом у конфлікті брали участь 30 осіб, а рознімали їх близько 100 силовиків. Напередодні там посилили заходи безпеки через аналогічну ситуацію, що сталася днем 17 вересня. Сьогодні ж почалася стрілянина. Через це евакуювали корпус МДУ ім. Ломоносова на вулиці Мохової, де навчаються студенти журфаку", — зазначає ТГ-канал.

Постраждали десять осіб, серед яких троє співробітників поліції, віцечемпіон Європи з карате Абубакар Місцев та бійці Умар Чичаєв, Рашид Кодзоєв. Ще одна людина загинула.

Через стрілянину затримано дев’ятьох людей. У них вилучено зброю, найближчим часом їх доставлять до відділення поліції. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтями 318 КК РФ "Застосування насильства щодо представника влади" та 213 КК РФ "Хуліганство". "Ягідки" стверджують, що зараз ситуація є стабільною.

Що цікаво, дія відбувалася неподалік Кремля.

Засновниця Тетяна Бакальчук попросила правоохоронців взяти на контроль ситуацію зі спробою проникнення в офіси онлайн-ретейлера. Вона назвала цю ситуацію "невдалою спробою рейдерського захоплення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії військовий відкрив стрілянину і вбив своїх товаришів. В результаті є поранені та загиблі.