Загинули і учні, і вчителі: у США сталася чергова масова стрілянина у школі (фото)

Четверо загиблих

Чергова стрілянина сколихнула американський штат Джорджія в перші дні нового навчального року. У середній школі Апалачі у місті Віндер сталася трагічна подія, внаслідок якої загинули четверо людей, а ще дев'ятеро отримали поранення.

Нападником виявився 14-річний учень цього ж навчального закладу. Ця подія знову привернула увагу до проблеми насильства із застосуванням зброї в американських школах та викликала хвилю скорботи по всій країні, пише Reuters.

Інцидент стався 4 вересня. За даними слідства, підліток Кольт Ґрей відкрив вогонь з напівавтоматичної гвинтівки у стилі AR на території кампусу. Жертвами стрілянини стали двоє 14-річних учнів — Мейсон Шермерхорн та Крістіан Ангуло, а також двоє вчителів — 39-річний Річард Аспінволл та 53-річна Крістіна Ірімі.

Нападник здався правоохоронцям без опору. Шериф округу Барроу Джад Сміт повідомив, що підозрюваний одразу ліг на землю та здався при затриманні. Наразі слідчі вважають, що підліток діяв самостійно, проте мотиви його вчинку поки не розголошуються. Його будуть судити як дорослого.

Згодом з'ясувалося, що ФБР вже мало справу з цією дитиною минулого року. Тоді 13-річного хлопця та його батька опитували щодо онлайн-погроз про можливу стрілянину в школі. Батько заявив, що мав вдома мисливську зброю, але син не мав до неї вільного доступу. Сам підліток заперечував, що робив погрози. Після цього випадку місцевій школі було рекомендовано стежити за поведінкою хлопця.

Ця трагедія викликала широкий резонанс у США. Президент Джо Байден висловив співчуття родинам загиблих та закликав республіканців співпрацювати з демократами для ухвалення законодавства щодо безпеки зброї. Віце-президент Камала Гарріс назвала подію "безглуздою трагедією" та наголосила на необхідності покласти край "епідемії насильства зі зброєю".

Колишній президент Дональд Трамп також відреагував на подію, висловивши підтримку постраждалим та їхнім близьким. Губернатор Джорджії Браян Кемп закликав зосередитися на розслідуванні та вшануванні пам'яті загиблих, уникаючи політичних дебатів у цей скорботний час.

Жителі містечка Віндер, у якому сталася стрілянина, зібрались того ж вечора, аби підтримати один одного у цей важкий момент. Загалом цей випадок став першою стріляниною в США з початку навчального року.

Раніше "Телеграф" також розповідав про стрілянину у фінській школі. Є постраждалі та загиблі. Нападником виявився 12-річний учень.