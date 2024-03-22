Стрілянина та вибух у ТЦ у Підмосков’ї сталися під час концерту відомого гурту: нові відео та подробиці

Людей не можуть врятувати з палаючої будівлі, тому що всередині можуть бути терористи.

У мережі з'явилися перші кадри розстрілу в московському "Крокус Сіті Холл". За попередніми даними відомо приблизно 40 загиблих відвідувачів та ще 100 поранених. Також після стрілянини зал із відвідувачами підпалили. Пожежу в концертному залі поки що не гасять — чекають на спецназ.

Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на власні джерела. На місце НП направили поліцію, рятувальників, 50 бригад швидкої допомоги, тривожно підняли Росгвардію та інші підрозділи, а також виїхав губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Стрілянина в "Крокус Сіті Холл" розпочалася незадовго до концерту відомого російського рок-гурту "Пікнік". За наявною інформацією, лідер групи Едмунд Шклярський, а також інші її члени не постраждали. У той момент, коли люди в камуфляжі відкрили стрілянину, гурт у повному складі перебував у гримерці.

У мережі публікую перші хвилини розстрілу. На кадрах видно, як кілька людей у камуфляжі та з автоматами розстрілюють натовп відвідувачів концертної зали. За непідтвердженою інформацією, всього було 5 терористів. Люди в паніці забивалися в кути, сподіваючись сховатися, але люди з автоматами розстрілювали їх практично впритул.

Деяким відвідувачам вдалося вибратися з концерт-холу, але ще близько 100-200 людей можуть залишатися заблокованими усередині. Також після стрілянини пролунав вибух і почалася пожежа, у "Крокус Сіті Холлі" валиться дах, вогонь видно за сотні метрів. Причина пожежі невідома, але рятувальникам не дозволяють її гасити — чекають на спецпідрозділи, адже зловмисники забарикадувалися у концерт-холі. Зсередини долинають крики про допомогу тих людей, які не встигли вибратися, повідомляють очевидці.

За деякими даними, у "п'ятьох бородатих чоловіків з автоматами" при собі були ще рюкзаки. Що в них знаходиться — невідомо наразі. Повідомляється, що о 20:25 у "Крокусі" пролунав другий вибух.

За попередніми даними, чотирьом злочинцям вдалося втекти з місця злочину.

Нагадаємо, нещодавно західні дипломати попереджали про можливість терактів у Москві своїх громадян. Спочатку про це заявили посольства Сполучених Штатів, Великої Британії та Німеччини, а потім до них долучилися Канада, Південна Корея, Латвія, Швеція та Чехія.