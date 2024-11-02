В центре Одессы мужчина подстрелил прохожего, заступившегося за женщину

В соцсетях пишут, что это совершил военный

В Одессе произошла стрельба. Мужчина подстрелил прохожего. Инцидент произошел вчера около 22:00 по улице Генерала Петрова, 46.

По данным полиции, 39-летний мужчина в нетрезвом состоянии вызвал конфликт с двумя женщинами. Во время схватки он нанес телесные повреждения одной из них. В защиту пострадавшей стал случайный прохожий. В ответ преступник произвел несколько выстрелов из травматического оружия и попал мужчине в шею. Об этом сообщили в полиции области.

Пострадавшего с ранением трахеи и грудной клетки доставили в больницу. Женщина от медицинской помощи отказалась. Правоохранители задержали нападающего на соседней улице. При задержании у него изъяли травматический пистолет.

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В одесских пабликах пишут, что стрелял действующий военнослужащий. К тому же он якобы был пьян. Впрочем, информация нуждается в проверке.

Полиция начала уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что недавно в США произошла очередная массовая стрельба в школе. Погибли и учащиеся, и учителя.