Стрілянина, вибухи та жертви у "Крокус Сіті Холлі" під Москвою: все, що відомо (відео та фото)
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Офіційну кількість загиблих та постраждалих ще не називали
У п'ятницю, 22 березня, у Підмосков'ї у "Крокус Сіті Холлі" відбулась стрілянина, яка виявилась терористичним актом. Наразі ЗМІ повідомляють, що пролунав вже другий вибух.
Також понад 40 людей загинуло, пишуть Telegram-канали. Очевидці повідомляють, що нібито терористи забарикадувалися в середині будівлі ТЦ.
Спецзагони та правоохоронці почали штурм "Крокус Сіті Холлу". Кількість постраждалих зросла вже до 130 осіб. Але офіційних даних щодо цього ще немає.
UPD: росЗМІ "Baza" пише, що загинуло 18 людей і постраждало мінімум 43 осіб. Також терористи можуть тримати заручників, чим наразі займаються спецслужби.
Очевидці повідомляють, що за попередніми даними чотирьом терористам вдалось втекти.
Наразі відомо, що о 19:00 перед концертом гурту "Пікнік" до підмосковного залу ТЦ увірвалися кілька людей у камуфляжній формі та масках. Терористи почали стрілянину, після якої в будівлі спалахнула сильна пожежа. Пролунало два вибухи.
Але на кадрах з відео видно, що нападників щонайменше п'ятеро.
Зауважимо, що 7 березня посольства низки західних країн, зокрема США, попереджали про підготовку великої атаки на скупчення людей у Москві.
Наразі відомо, що СЗШР (рос. СОБР) почав операцію з зачистки "Крокус Сіті Холлу".
Також повідомляють, що у ТЦ під час стрілянини могло знаходитись приблизно 6 200 людей, за даними ЗМІ.
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