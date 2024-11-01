Підліток та двоє чоловіків забили до смерті знайомого на Рівненщині (фото)

Вони ще й пограбували вбитого

На Рівненщині троє чоловіків забили до смерті 46-річного знайомого. Поліція вже затримала фігурантів злочину і помістила їх в ізолятор.

Як зазначають правоохоронці, інцидент стався у Сарненському районі напередодні 1 листопада. Вночі о 00:15 до них звернулась 49-річна жителька Дубровиці, і розповіла, що її співмешканця вбили.

"До злочину причетні дубровичан — 30-ти, 19-ти та 15-ти років, які і раніше потрапляли в поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень. А найстарший та неповнолітній мали ще й судимість", — йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що напередодні вбивства вдень до загиблого додому прийшли троє місцевих жителів. Під час вживання алкоголю у них виник словесний конфлікт, після якого близько 18 години гості пішли.

"Проте вже о 23:30 вони повернулися: зайшли у незамкнений будинок, стягнули 46-річного господаря з ліжка на підлогу та почали бити руками й ногами по голові та тілу. Забравши два мобільні телефони, портативний зарядний пристрій, дві банківські карти, втекли", — кажуть у поліції.

Після побиття 46-річний чоловік помер від отриманих травм, медики лише констатували смерть. Наразі його тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи.

Поліція вже затримала фігурантів в порядку ст. 208 КПК України та помістила їх до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру за фактом умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб, а також обрання запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі 58-річний чоловік у нетверезому стані викликав швидку допомогу та мало не вбив медиків.