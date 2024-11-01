Подросток и двое мужчин забили до смерти знакомого в Ровенской области (фото)

Они еще и ограбили убитого

В Ровенской области трое мужчин забили до смерти 46-летнего знакомого. Полиция уже задержала фигурантов преступления и поместила их в изолятор.

Как отмечают правоохранители, инцидент произошел в Сарненском районе накануне 1 ноября. Ночью в 00:15 к ним обратилась 49-летняя жительница Дубровицы и рассказала, что ее сожителя убили.

"К преступлению причастны дубровичане — 30, 19 и 15 лет, которые и раньше попадали в поле зрения правоохранителей за совершение административных правонарушений. А старший и несовершеннолетний имели еще и судимость", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что накануне убийства днем в дом к убитому пришли трое местных жителей. Во время употребления алкоголя у них возник словесный конфликт, после которого около 18 часов гости ушли.

"Однако уже в 23:30 они вернулись: зашли в незапертый дом, стянули 46-летнего хозяина с кровати на пол и начали бить руками и ногами по голове и телу. Забрав два мобильных телефона, портативное зарядное устройство, две банковские карты, сбежали", — говорят в полиции.

После избиения 46-летний мужчина скончался от полученных травм, медики только констатировали смерть. В настоящее время его тело отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Полиция уже задержала фигурантов в порядке ст. 208 УПК Украины и поместила их в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об уведомлении им о подозрении по факту умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц, а также избрания меры пресечения.

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