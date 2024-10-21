Обезголовлене спалене тіло жінки знайшли в посадці на Одещині (фото)

Розпочато розслідування

На Одещині у лісопосадці виявили обезголовлений обгорілий труп жінки. Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють усі обставини злочину.

Як повідомляють у Національній поліції Одеської області, інцидент стався на території Балтської громади. Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.

За даними поліції, обгоріле й понівечене тіло було виявлене ввечері 20 жовтня. Наразі усі рештки направлено на експертизу, задля встановлення причин смерті. Проте за первинними ознаками йдеться про умисне вбивство.

"Наразі на місці події працюють слідчі, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія, кінологи, оперативники та інші фахівці територіального підрозділу поліції, Подільського районного управління та Головного управління Нацполіції в Одеській області", — йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами джерела "Думської", труп пролежав у посадці близько місяця. Поліція встановлює всі обставини злочину.

Нагадаємо, що в Одесі застрелили відомого бізнесмена зі скандальним минулим. Труп знайшли на узбіччі дороги у передмісті.

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