Зґвалтував і намагався спалити: підліток на Харківщині жорстко поглумився над школяркою

Зловмисника вже було помічено за проявами агресії

На Харківщині першокурсник коледжу зґвалтував і намагався вбити старшокласницю. Дівчинка вижила, а зловмиснику тепер загрожує довічне ув’язнення.

Історію розповів начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у своєму Facebook. За його словами, нападнику всього 17 років, а потерпілій 15 років.

Подія сталася після спільного розпивання алкогольних напоїв на святкуванні дня народження у сусідньому селі. Знайомі підвезли їх додому, після чого хлопець попросив дівчину допомогти відчинити двері.

Після цього він заманив її до будинку і почав чіплятися. Дівчина відмовила, вирвалася і втекла надвір, де її наздогнав зловмисник і завдав їй шість ударів цеглиною по голові.

Підліток потім витяг дівчину на город і там поглумився, а потім спробував задушити. Після цього він облив знайому дизельним пальним і спробував спалити, проте через дощ це вийшло не відразу. Саме дощ зрештою врятував їй життя.

Коли одяг сяк-так загорівся, зловмисник пішов спати, не чекаючи, поки тіло згорить. Тіло дівчини помітив сусід, який вийшов у туалет. Він звернув увагу на дим, впізнав постраждалу та викликав її матір.

"Хлопець не може пояснити, навіщо це зробив. Він розповів усі деталі, але пояснення звірячої жорстокості немає", — повідомив Болвінов.

Мати підлітка залишила сім’ю, коли йому було сім років, що стало травмою. Крім того, він пережив окупацію на початку вторгнення. Він уже був помічений у проявах агресії, наприклад, одного разу він ударив свою бабусю по голові скляною пляшкою.

Дівчинка з багатодітної родини, батько помер, а мати виховує її та трьох молодших братів. Нині вона у дуже тяжкому стані у реанімації.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення за статтями про вбивство зі зґвалтуванням.

Як повідомлялося раніше, на Одещині в лісопосадці виявили обезголовлений обгорілий труп жінки. Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють всі обставини злочину.