Изнасилованная школьница, которую пытались сжечь на Харьковщине, умерла: что грозит убийце

Теперь подозреваемому будет инкриминировано умышленное убийство

Девушка-подросток, над которой жестоко измывался, её несовершеннолетний сосед, скончалась в больнице от полученных травм. Пострадавшая боролась за жизнь на протяжении последних десяти дней.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, 15-летняя девушка скончалась в ночь на 31 октября в реанимации.

Из-за смерти жертвы 17-летнему подозреваемому будет инкриминировано умышленное убийство, соединенное с изнасилованием. За это ему грозит пожизненное.

Напомним, что речь о жестокой истории с Харьковщины, о которой стало известно на днях.15-летняя местная жительница возвращалась домой с дня рождения в компании17-летнего соседа. В какой-то момент подозреваемый начал приставать к своей жертве, а когда получил отказ — напал. Он бил девушку по голове, пытался задушить, изнасиловал прямо во дворе, а затем попытался сжечь на огороде, облив дизельным топливом.

Больше десяти дней девочка боролась за жизнь в больнице, но спасти ее, к сожалению, не удалось. Подозреваемый уже задержан. Сам он рассказал все детали, но объяснения зверской жестокости дать не смог.

Как сообщалось ранее, в Одесской области в лесопосадке обнаружили обезглавленный обгоревший труп женщины. Правоохранители приступили к расследованию и устанавливают все обстоятельства преступления.