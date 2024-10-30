На окупованій Луганщині російський командир убив підлітка на очах батьків

Підлітку не встигли допомогти

У так званій росіянами "лнр" військовий вирішив показати 13-річному хлопчику, як стріляє гранатомет, але боєприпас розірвався у стволі. Внаслідок цього підліток загинув.

Про це пише Telegram-канал Baza. Зазначається, що інцидент стався у Довжанському районі 27 жовтня.

Так, підліток разом зі своєю матір’ю приїхали зі Ставрополя до глави сімейства, який воює проти України. Командир батька познайомився з хлопчиком і вирішив показати, як стріляє гранатомет. Однак у цей момент щось пішло не так.

Під час пострілу боєприпас розірвався всередині ствола. Командир загинув на місці події. А підлітка з тяжкими травмами автомобілем військової частини його доставили до найближчої лікарні, але допомогти не встигли. Він загинув.

За даними паблік, батько загиблого отримав осколкові поранення, а мати не постраждала.

Український блогер і журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі прокоментував цю подію:

"Мирно жили б удома — були б цілі та живі. Але дуже хотілося заробити 2 млн рублів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ексвагнерівець, який після повернення з війни зґвалтував та вбив пенсіонерку, знову вирушить на фронт. Таким чином убивця уникне вже другого свого тюремного терміну.