У київському хостелі по-звірячому вбили чоловіка: суд виніс рішення по гучній справі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1076
Зловмисник 15 років проведе у в’язниці
У Шевченківському районі Києві в одному з хостелів було безжально зарізано постояльця — чоловікові завдали 47 ножових поранень. Злочинця вдалося затримати упродовж години.
Злочин стався у 2021 році і лише у жовтні 2024 року вбивця почув вирок – його відправили до в’язниці на 15 років. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.
Згідно з матеріалами справи, в одній із кімнат хостелу, розташованого на вулиці Жилянській у Шевченківському районі столиці, адміністратор виявила бездиханне тіло чоловіка у калюжі крові. Жінка негайно викликала поліцію.
Слідчі встановили, що вбитий разом із знайомим оселився у хостелі напередодні. Якоїсь миті між чоловіками почалася сварка, яка переросла у конфлікт.
Раптом зловмисник схопив ніж і завдав своєму товаришеві 47 ножових поранень у різні ділянки тіла. Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а злочинець утік.
Правоохоронцям вдалося затримати вбивцю протягом години неподалік хостелу — ним виявився 51-річний мешканець Львівської області.
Зловмисника взяли під варту і звинуватили у скоєнні умисного вбивства з особливою жорстокістю.
Злочин стався у 2021 році і лише у жовтні 2024 року вбивця почув вирок.
За рішенням Шевченківського райсуду міста Києва зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.
Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був засуджений за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві жінка прийшла на день народження і холоднокровно зарізала іменинника. Зловмисниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.