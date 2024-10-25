У київському хостелі по-звірячому вбили чоловіка: суд виніс рішення по гучній справі

Зловмисник 15 років проведе у в’язниці

У Шевченківському районі Києві в одному з хостелів було безжально зарізано постояльця — чоловікові завдали 47 ножових поранень. Злочинця вдалося затримати упродовж години.

Злочин стався у 2021 році і лише у жовтні 2024 року вбивця почув вирок – його відправили до в’язниці на 15 років. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Згідно з матеріалами справи, в одній із кімнат хостелу, розташованого на вулиці Жилянській у Шевченківському районі столиці, адміністратор виявила бездиханне тіло чоловіка у калюжі крові. Жінка негайно викликала поліцію.

Слідчі встановили, що вбитий разом із знайомим оселився у хостелі напередодні. Якоїсь миті між чоловіками почалася сварка, яка переросла у конфлікт.

Раптом зловмисник схопив ніж і завдав своєму товаришеві 47 ножових поранень у різні ділянки тіла. Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а злочинець утік.

Правоохоронцям вдалося затримати вбивцю протягом години неподалік хостелу — ним виявився 51-річний мешканець Львівської області.

Зловмисника взяли під варту і звинуватили у скоєнні умисного вбивства з особливою жорстокістю.

Злочин стався у 2021 році і лише у жовтні 2024 року вбивця почув вирок.

За рішенням Шевченківського райсуду міста Києва зловмисника засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був засуджений за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві жінка прийшла на день народження і холоднокровно зарізала іменинника. Зловмисниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.