Дівчинка вистрибнула з 3 поверху на Дніпропетровщині

Лікарі приїхали за 7 хвилин

У Кам'янському 14-річна дівчина постраждала внаслідок падіння з балкона третього поверху. Інцидент стався вчора о 21:16.

Бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце за сім хвилин після виклику. Про це повідомляє місцевий проєкт "Прихист".

Постраждалу терміново доправили до реанімаційного центру міста Дніпро. Фельдшер Павло Бунін разом із командою медиків надав необхідну допомогу на місці події.

Бригада швидкої допомоги виконала комплекс невідкладних медичних заходів. Лікарі застосували спеціальний комірець для фіксації шиї та провели іммобілізацію переломів.

Під час транспортування медична бригада здійснювала постійний моніторинг стану постраждалої. Дівчині ввели необхідні препарати та провели знеболення.

Наразі постраждала перебуває у реанімаційному відділенні з важкими травмами. У неї діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку та закритий перелом стегна.

Випадки підліткового суїциду в Україні — не рідкість. Нещодавно у Кривому розі виявили повішеним підлітка. Його тіло знайшли у будинку, де проживав. Взимку в цьому ж місті 12-річна дівчинка випала з вікна 8 поверху. Медики намагались її реанімувати, але дитина померла на місці від отриманих травм.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Києві жінка хотіла зістрибнути на дорогу. Та правоохоронці запобігли трагедії.