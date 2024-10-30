Девочка выпрыгнула с 3 этажа на Днепропетровщине

Врачи приехали через 7 минут

В Каменском 14-летняя девушка пострадала в результате падения с балкона третьего этажа. Инцидент произошел вчера в 21:16.

Бригада экстренной медицинской помощи прибыла на место через семь минут после вызова. Об этом сообщает местный проект "Приют".

Пострадавшую срочно доставили в реанимационный центр города Днепр. Фельдшер Павел Бунин вместе с командой медиков оказал необходимую помощь на месте происшествия.

Бригада скорой помощи выполнила комплекс неотложных медицинских мер. Врачи применили специальный воротничок для фиксации шеи и провели иммобилизацию переломов.

При транспортировке медицинская бригада осуществляла постоянный мониторинг состояния пострадавшей. Девушке ввели необходимые препараты и провели обезболивание.

Пострадавшая находится в реанимационном отделении с тяжелыми травмами. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом бедра.

Случаи подросткового суицида в Украине не редкость. Недавно в Кривом Роге обнаружили повешенным подростка. Его тело обнаружили в доме, где проживал. Зимой в этом городе 12-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Медики пытались ее реанимировать, но ребенок скончался на месте от полученных травм.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве женщина хотела спрыгнуть на дорогу. Но правоохранители предотвратили трагедию.