У Кривому Розі виявили повішеним підлітка, попередньо, це самогубство (фото)

Поліція з'ясовує деталі

У неділю, 10 березня, у Кривому Розі виявили повішеним 16-річного хлопця. Тіло знайшли у будинку, де проживав школяр.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі поліції Кривого Рогу, пише "Суспільне". Попередньо встановлено, що підліток вчинив самогубство.

Зазначається, що тіло підлітка направлять на експертизу, щоб встановити причину смерті. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Своєю чергою місцеве видання "СВОЇ" повідомило, що підлітка знайшли повішеним вдома на Гданцівці у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За словами сусідів, родина хлопця була благополучною, а він добре навчався.

На місці інциденту

Нагадаємо, уродженця Черкащини виявили повішеним на території 36 окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського. Обставини смерті молодого сержанта, який служив за контрактом, з'ясовують правоохоронні органи.