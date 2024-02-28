У Кривому Розі 12-річна школярка залишила передсмертну записку та вчинила самогубство

Медики намагались її реанімувати…

У Кривому Розі на Дніпропетровщині у середу, 28 лютого, 12-річна дівчинка випала з вікна 8 поверху. Медики намагались її реанімувати, але дитина померла на місці від отриманих травм.

Однією з версій правоохоронці розглядають самогубство. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Свої.Кривий Ріг".

Зазначається, що дівчина написала передсмертну записку, у який попросила вибачення у батьків за свій вчинок та попрощалась з ними. Відбулась трагедія на вулиці Співдружності, Саксаганського району міста.

Вулиця Співдружності на мапі

Про трагедію батьки дізнались від голови будинку та спочатку не повірили, адже дитина мала бути у цей час на уроках. Друзі дівчинки, яка вистрибнула з вікна, повідомляють, що причиною такого вчинку могли бути проблеми вдома — зокрема, конфлікт з мамою.

Поліція та швидка на місці трагедії

Будинок, з вікон якого випала школярка

Вікна 8 поверху будинку

Також, за їхніми словами, вона готувалась до самогубства заздалегідь та планувала його. Друзям дівчинка посилалась на власні проблеми, розповідаючи про бажання вкоротити собі віку.

Раніше "Телеграф" писав, що у Зеленодольську Криворізького району Дніпропетровської області нетверезі підлітки до смерті побили 18-річного товариша, з яким пили алкогольні напої. Усі свої дії вони знімали на телефон.