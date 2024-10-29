На Закарпатье микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы (фото ДТП)

Правоохранительные органы выясняют детали ДТП, которое привело к человеческим жертвам

Во вторник, 29 октября, в поселке Буштино Тячевского района на Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Закарпатской области. По данным следствия, 56-летний уроженец села Тересва ехал на микроавтобусе Ford Transit красного цвета. Вместе с ним в салоне микроавтобуса находилась 46-летняя женщина.

Микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался грузовик Mercedes Axor. За рулем находился 23-летний житель Хуста и 23-летняя жительница села Иза Хустского района.

В результате столкновения водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте ДТП. Также в больницу доставили пассажирку грузового автомобиля. Полицейские освидетельствовали водителя грузовика — в его крови не обнаружено ни следов алкоголя, ни следов наркотиков.

Следователи Тячевского районного отдела полиции внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти человека). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права транспортными средствами сроком до трех лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ночью 28 октября произошло ДТП в Синельниковском районе Днепропетровской области на трассе "Стрый — Знаменка — Луганск — Изварино". В результате погиб водитель легкового автомобиля.