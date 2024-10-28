Автомобиль зажало багажником грузовика: подробности смертельной ДТП (фото)

Сотрудники Нацполиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств

В Синельниковском районе на Днепропетровщине на трассе "Стрый — Знаменка — Луганск — Изварино", ночью 28 октября легковушка ВАЗ 211240 столкнулась с грузовым автомобилем ГАЗ-53. В результате, есть погибший.

Об этом говорится на сайте ГСЧС области. Авария произошла вблизи села Славянка.

"Ночью в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, случившемся на автодороге М-30 "Стрый-Знаменка-Луганск-Изварино", вблизи села Славянка", — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителя легковушки зажало в изуродованном авто.

Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело 51-летнего мужчины. Он не дышал.

К работам были привлечены 9 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Сотрудники Нацполиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Ранее "Теэлграф" писал, что в воскресенье, 27 октября, в Одессе произошло ДТП. Инцидент произошел на 6 км Овидиопольской дороги. Там скорее всего проходили гонки стритрейсеров и дрифтеров. Машина ехала на большой скорости. Водитель сбил мужчину, который вероятнее пришел посмотреть на гонку.