В Одесі водій-стрітрейсер на великій швидкості збив людину (відео)

"Телеграф" розповів деталі

У неділю, 27 жовтня, в Одесі сталась ДТП. Інцидент трапився на 6 км Овідіопольської дороги. Там скоріше за все проходили гонки стрітрейсерів та дрифтерів.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Там опублікували відповідне відео.

На кадрах помітно, що машина їхала на великій швидкості. Водій збив чоловіка, який ймовірніше прийшов подивитись на перегони.

Обережно! Чутливі кадри.

Що цікаво, на сторінці любителів швидкої їзди немає жодної інформації про інцидент. Натомість публікувались кадри перегонів.

"Телеграф" звернувся до спільноти, натомість на момент публікації відповіді не було.

Хто такі стрітрейсери

Це людина, яка любить поганяти на автомобілі вулицями міста. І справді, слово Street означає англійською "вулиця", а Race в даному випадку перекладається як "перегонка, заїзд".

Правоохоронні органи забороняють вуличні гонки через потенційну небезпеку ДТП та смертельних аварій для інших учасників дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у столиці проходять нелегальні перегони.