У Києві збили людину і залишили її вмирати на узбіччі (відео18+)

Причини та обставини трагедії розслідуються

У столичних Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що у Дарницькому районі Києва хтось на смерть збив людину. Винуватці ДТП залишили потерпілого вмирати на узбіччі та втекли з місця події.

На місці аварії автомобілісти виявили труп людини та частини авто. Розслідування по цій справі розпочали правоохоронці.

Відомо, що на вулиці Бориспільській на Новій Дарниці було виявлено труп людини, яку найімовірніше збив автомобіль. Бездиханне тіло лежало біля проїжджої частини і було дуже спотворене.

Також на дорозі можна помітити частини від автомобіля та уламки скла.

Передбачуваний винуватець аварії втік з місця скоєння ДТП. Небайдужі громадяни викликали поліцію та медиків швидкої допомоги.

Причини та обставини трагедії розслідуються.

Нагадаємо, у Києві водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та майже влетів у станцію метро "Берестейська". За попередніми даними, легковий автомобіль рухався у бік центру міста, але не впорався з керуванням і вилетів із проїжджої частини, здійснивши кульбіт.

Далі машина приземлилася поряд із підземним переходом, що веде до станції метрополітену "Берестейська".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на перехресті Тростянецького та Харківського шосе у Києві сталася ДТП: легкова машина врізалася у карету "швидкої допомоги".