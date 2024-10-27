В Киеве сбили человека и оставили его умирать на обочине (видео18+)

Причины и обстоятельства трагедии расследуются

В столичных Telegram-каналах появилась информация о том, что в Дарницком районе Киева кто-то насмерть сбил человека. Виновники ДТП пострадавшего оставили умирать на обочине и скрылись с места происшествия.

На месте аварии автомобилисты обнаружили труп человека и части авто. Расследование по данному делу начали правоохранители.

Известно, что на улице Бориспольской на Новой Дарнице был обнаружен труп человека, которого вероятнее всего сбил автомобиль. Бездыханное тело лежало возле проезжей части и было очень обезображено.

Также на дороге можно заметить части от автомобиля и осколки стекла.

Предполагаемый виновник аварии скрылся с места совершения ДТП. Небезразличные граждане вызвали полицию и медиков скорой помощи.

Причины и обстоятельства трагедии расследуются.

Напомним, в Киеве водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и почти влетел в станцию метро "Берестейская". По предварительным данным, легковой автомобиль двигался в сторону центра города, но не справился с управлением и вылетел с проезжей части, совершив кульбит.

Далее машина приземлилась рядом с подземным переходом, который ведет к станции метрополитена "Берестейская".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на перекрестке Тростянецкого и Харьковского шоссе в Киеве произошло ДТП: легковая машина врезалась в карету "скорой помощи".