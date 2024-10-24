"Швидка" та легковик зіткнулися на перехресті у Києві (фото, відео)

В результаті в столиці порушено рух транспорту

У четвер, 24 жовтня, легкова машина врізалася в карету швидкої допомоги. Інцидент стався на перехресті Тростянецького та Харківського шосе.

Відповідні фото та відео публікують столичні Telegram-канали. Рух транспорту у Києві утруднений.

"Автомобіль врізався в "швидку" на перехресті Тростянецького та Харківського шосе. Рух транспорту утруднений у напрямку Харківської площі", – йдеться у повідомленні.

Як видно на знімках, дорожньо-транспортна пригода сталася прямо на трамвайних коліях. На місці працюють медики та правоохоронці.

Подробиці ДТП наразі не відомі. Також немає даних про загиблих та поранених внаслідок зіткнення.

Нагадаємо, у середу, 23 жовтня, під Києвом сталася серйозна аварія. На швидкості водій легковика припустився зіткнення з лосем, який вискочив на дорогу.

Також ми повідомляли, що у вівторок, 22 жовтня, у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода. Поблизу Льодової арени зіткнулися Subaru та Citroen, внаслідок чого обидва автомобілі вилетіли у зелену зону.