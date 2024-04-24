Встигла зателефонувати мамі: у Києві чоловік холоднокровно зарізав знайому (фото, відео)

Зловмисник почув вирок

Деснянський районний суд Києва на дев’ять років відправив до в’язниці жителя столиці, який з особливою жорстокістю вбив свою знайому, а потім спробував накласти на себе руки. Чоловік завдав своїй жертві 23 ножових поранень.

Жінка встигла зателефонувати своїй матері та попросити про допомогу, проте, на жаль, врятувати її не вдалося. Докладніше про резонансне вбивство розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

Так, у травні 2023 року у Деснянському районі Києва було скоєно вбивство. Правоохоронці отримали інформацію від жінки про те, що їй зателефонувала дочка та попросила про допомогу: киянка розповіла матері, що знайомий закрив її у квартирі та почав завдавати ножових поранень.

На Лісовий проспект прибули поліцейські, які вибили двері та зайшли до житла. В одній із кімнат ними було виявлено тіло 47-річної киянки з численними колото-різаними пораненнями.

Як виявилося, у гості до жінки прийшов її 54-річний знайомий, з яким вони почали розпивати спиртні напої. Під час застілля між ними стався конфлікт — чоловік раптово схопив ніж і вдарив їм жінку в груди.

Знаряддя вбивства - ніж - вилучили

Потерпіла намагалася врятуватися і втекла до спальні, де нападник продовжив завдавати їй численних ударів ножем. Жінка встигла зателефонувати матері і попросити про допомогу, проте врятувати її не встигли — вона померла від завданих їй поранень.

Після скоєного чоловік намагався вчинити самогубство та порізав собі шию, проте він вижив та був затриманий.

Момент затримання злочинця

Слідчі провели всі необхідні експертизи і встановили, що чоловік завдав знайомій 23 удари ножем. За погодженням із окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Деснянський районний суд Києва засудив 54-річного чоловіка до 9 років позбавлення волі.

Вбивство сталося на Лісовому проспекті

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік здійснив зухвале пограбування храму. Зловмисник розбив скло ікони та викрав ювелірні прикраси, які парафіяни залишили у вигляді пожертвувань.