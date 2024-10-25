В киевском хостеле зверски убили мужчину: суд вынес решение по громкому делу

Злоумышленник услышал приговор — он 15 лет проведет в тюрьме

В Шевченковском районе Киеве в одном из хостелов был безжалостно зарезан постоялец — мужчине нанесли 47 ножевых ранений. Преступника удалось задержать по горячим следам.

Преступление произошло в 2021 году и только в октябре 2024 года убийца услышал приговор — его отправили в тюрьму на 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Согласно материалам дела, в одной из комнат хостела, расположенного по улице Жилянской в Шевченковском районе столицы, администратор обнаружила бездыханное тело мужчины в луже крови. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Следователи установили, что убитый вместе со знакомым поселился в хостеле накануне. В какой-то момент между мужчинами началась ссора, которая переросла в конфликт.

Внезапно злоумышленник схватил нож и нанес своему товарищу 47 ножевых ранений в разные области тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а преступник убежал.

Правоохранителям удалось задержать убийцу в течении часа неподалеку от хостела — им оказался 51-летний житель Львовской области.

Злоумышленника взяли под стражу и предъявили ему обвинение в совершении умышленного убийства с особой жестокостью.

Преступление произошло в 2021 году и только в октябре 2024 года убийца услышал приговор.

По решению Шевченковского райсуда города Киева злоумышленника приговорили к 15-ти годам лишения свободы.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве женщина пришла на день рождения и хладнокровно зарезала именинника. Злоумышленнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.