Працівник ТЦК збив військкома? На Хмельниччині сталась смертельна ДТП

Розпочато розслідування

На Хмельниччині сталась смертельна ДТП, внаслідок аварії загинув 33 річний пішохід. Наразі обставини інциденту встановлюються.

Про це повідомляє поліція області. Зазначається, що водій Volkswagen збив на смерть чоловіка.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 17 жовтня, близько 20:00 години на трасі "Стрий — Ізварине" неподалік готельно-ресторанного комплексу "Лелека"", — йдеться у повідомлені.

За даними слідства, 54-річний хмельничанин на авто "Volkswagen Sharan", скоїв наїзд на 33-річного громадянина. Чоловік переходив дорогу у невідведеному для цього місці.

Внаслідок аварії пішохід загинув на місці від отриманих травм.

За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення. Слідство триває.

Водночас місцеві пабліки стверджую, що нібито за кермом був співробітник територіального центру комплектування (ТЦК), який збив свого колегу. Але цю інформацію офіційно не коментували.

"На Хмельниччині працівник ТЦК збив іншого працівника військкомату", — йдеться у повідомлені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Вінниччині внаслідок ДТП загинуло щонайменше 6 осіб.