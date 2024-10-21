У маршрутку з людьми влетіла вантажівка у Києві: є загибла та постраждалі, оновлено (фото, відео)

Рух ділянкою ускладнений

У понеділок, 21 жовтня, у Києві сталась моторошна ДТП. Вантажівка на швидкості в’їхала у задню частину маршрутки, внаслідок аварії є багато постраждалих.

Про це пишуть київські Телеграм-канали. За даними пабліків, ДТП сталася на вулиці Вадима Гетьмана.

UPD: Внаслідок аварії в Солом’янському районі загинула 72-річна пенсіонерка, за даними поліції. Також 5 осіб травмовано.

"70-річний водій "Газелі" на повній швидкості скоїв наїзд на автобус "Атаман", який стояв на зупинці громадського транспорту та здійснював посадку-висадку пасажирів. Внаслідок зіткнення загинула 72-річна жінка — пасажирка автобуса, ще п’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до закладів охорони здоров’я", — зазначають правоохоронці.

Наразі відомо, що водій був тверезий. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, за якої передбачається ув'язнення на термін до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як відомо, водій вантажного авто на швидкості влетів у задню частину маршрутки №421. Внаслідок аварії є багато потерпілих. Лікарі та поліція працюють на місці.

Наразі рух транспорту ускладнений. "До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Вадима Гетьмана, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", – йдеться у повідомленні поліції.

Також в телеграм-каналах ширять інформацію, що непритомних людей евакуюють з маршрутки. Ймовірніше двоє пасажирів у важкому стані, за їхнє життя борються медики.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що через ДТП на вул. Вадима Гетьмана постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували

"На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики. Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки. За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що під Дніпром сталася серйозна ДТП.