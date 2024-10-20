На Черкащині чоловік кинув у дітей гранату: багато поранених (фото)

Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми

У селі Кримки Звенигородського району Черкаської області чоловік кинув у дітей гранату. В результаті вибуху постраждали двоє 17-річних хлопців та 17-річна дівчина.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції. Зазначається, що інцидент стався 18 жовтня близько 22:00 години.

За даними правоохоронців, чоловік, який був напідпитку, під’їхав на автомобілі до компанії підлітків, які відпочивали біля будинку культури та сільського магазину, та підійшов попросити запальничку. Після цього він почав чіплятися до неповнолітніх, ображати їх нецензурною лайкою та вдарив 17-річного хлопця.

Після цього чоловік сів до свого авто та поїхав. Проте вже за кілька хвилин він повернувся і кинув дітей гранату. У результаті вибуху поранення отримали троє неповнолітніх. Їх медики швидкої допомоги доставили до лікарні з осколковими пораненнями обличчя, пліч, ніг та грудей.

На місці події працівники вибухотехнічної служби вилучили залишки гранати та спусковий важіль. Все це вони скерували на експертизу.

Оперативники розшукали 39-річного жителя Звенигородського району, якого підозрюють у вчиненні злочину. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшук. Під час його вони вилучили речові докази та направили на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 15 ч. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від десяти до 15 років, або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Кримки на мапі

Нагадаємо, на Київщині товариш вбив свого знайомого після конфлікту. Фігурант завдав п'ять ударів ножем у грудну клітку чоловікові.