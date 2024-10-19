Гнався і на смерть переїхав? На Тернопільщині гучний скандал з працівником ТЦК

Чоловік отримав важкі травми і множинні переломи тазу

У соціальних мережах та телеграм-каналах поширюється інформація про резонансну ДТП на Тернопільщині. За повідомленнями, працівник Територіального центру комплектування (ТЦК) на автомобілі наїхав на людину, яка їхала велосипедом. Інцидент стався 17 жовтня близько 17:00 між селами Скоморохи Великоберезовицької громади та Остальці Теребовлянського району.

Місцеве видання "20 хвилин" повідомляє, що, за словами очевидців, чоловік на велосипеді рухався в напрямку Остальців, коли за ним почали їхати працівники Теребовлянського ТЦК. На пасовищі під лісом автомобіль наздогнав велосипедиста.

Місцева жителька, яка захотіла залишитися анонімною, повідомила, що постраждалий — лікар з Великої Березовиці (село під Тернополем). За її словами, чоловік просто катався на велосипеді, коли його почали переслідувати. Внаслідок інциденту велосипедист отримав травму тазу.

Після події на місце прибули поліція та швидка допомога. Постраждалого доставили до лікарні, де йому зробили операцію. У соціальних мережах з'явилася інформація про смерть чоловіка, але у ТЦК спростовують це. Чоловік начебто живий, а його здоров’ю нічого не загрожує.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України. За попередніми даними, велосипедист отримав травми середньої тяжкості.

Представники ТЦК стверджують, що чоловік сам впав з велосипеда через те, що замотався ланцюг. Однак ця версія викликає сумніви у місцевих жителів, тому вони вимагають ретельного розслідування.

Тернопільський обласний ТЦК та СП підтвердили факт ДТП за участю їхніх військовослужбовців та громадянина Г. У відомстві повідомили, що проводиться службове розслідування, а причетні до інциденту військовослужбовці відсторонені від виконання службових обов'язків.

У якому стані чоловік

Директор КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" Ярослав Чайківський сказав, що стан чоловіка важкий, але стабільний. У нього множинні переломи кісток тазу. У суботу, 19 жовтня, його перевели до травматології.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у Харкові одразу три музичних гурти забрали до ТЦК під час концерту. Артистам вручили повістки, через що найближчі концерти були скасовані.