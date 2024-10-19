Мати неповнолітньої організувала бордель у Кривому Розі, деталі

Вербувала дівчат з Дніпра

У Кривому Розі правоохоронці викрили та затримали жінку, яка організувала мережу надання інтимних послуг. Днями її судили і визнали винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень за кількома статтями.

Про це повідомляє видання "Відомо". Підозрювана, яка сама є матір'ю неповнолітньої дитини, вербувала дівчат з Дніпра для роботи в місцевому борделі. Зазначається, що жінка встигла заманити до свого бізнесу чотирьох дівчат.

За даними поліції, з червня 2023 року сутенерка залучила до свого незаконного бізнесу чотирьох дівчат. Схема роботи була проста: клієнти платили 1500 гривень за годину послуг, половина з яких відходила організаторці.

При цьому, жінка також винаймала квартири, закуповувала необхідні для тілесних утіх засоби: презервативи, лубриканти, деякі іграшки тощо. Оголошення розміщувала в інтернеті на різноманітних сайтах, а запис клієнтів відбувався у телефонній розмові. Відразу узгоджували всі умови, потреби та нюанси.

Під час допиту затримана пояснила, чому обрала для такої діяльності саме Кривий Ріг. Так, за її словами, у Дніпрі велика конкуренція у сфері інтимних послуг, що спонукає багатьох дівчат шукати "роботу" в інших містах. Кривий Ріг чудово підійшов за усіма "параметрами".

Саксаганський районний суд міста визнав громадянку винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.302, ч.2 ст.303 КК України, та призначив покарання у виді 4-х років позбавлення волі. Проте на підставі ст.75 КК України підсудну було звільнено від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Черкасах правоохоронці затримали співробітника місцевої прокуратури. Йому інкримінують вчинення розпусних дій щодо осіб, які не досягли повноліття.