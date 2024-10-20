В Черкасской области мужчина бросил в детей гранату: много раненых (фото)

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы

В селе Крымки Звенигородского района Черкасской области мужчина бросил в детей гранату. В результате взрыва пострадали двое 17-летних парней и 17-летняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции. Отмечается, что инцидент произошел 18 октября около 22:00.

По данным правоохранителей, подвыпивший мужчина подъехал на автомобиле к компании подростков, отдыхавших возле дома культуры и сельского магазина, и подошел попросить зажигалку. После этого он начал приставать к несовершеннолетним, обижать их нецензурной бранью и ударил 17-летнего парня.

После этого мужчина сел в свой автомобиль и уехал. Однако уже через несколько минут он вернулся и бросил в детей гранату. В результате взрыва ранения получили трое несовершеннолетних. Их медики скорой помощи доставили в больницу с осколочными ранениями лица, плеч, ног и груди.

На месте происшествия работники взрывотехнической службы изъяли гранаты и спусковой рычаг. Все это они направили на экспертизу.

Оперативники разыскали 39-летнего жителя Звенигородского района, подозреваемого в совершении преступления. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По месту жительства мужчины правоохранители провели обыск. Во время него они изъяли доказательства и направили на экспертизу в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ст. 15 ч. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от десяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Крымки на карте

Напомним, в Киевской области товарищ убил своего знакомого после конфликта. Фигурант нанес пять ударов ножом в грудную клетку мужчине.