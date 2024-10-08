Обгорілий труп дівчини знайшли на сміттєзвалищі у Павлограді: що відомо

Загиблої не більше 25 років

У понеділок, 7 жовтня, у Павлограді Дніпропетровської області правоохоронці виявили обгорілий жіночий труп. Понівечене тіло знайшли на стихійному сміттєзвалищі у лісопосадці.

Особу загиблої поки не встановлено, повідомляє "Дніпро Оперативний" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що співробітники поліції отримали повідомлення про страшну знахідку на вулиці Промисловій у місті Павлоград. Коли правоохоронці виїхали на місце, то серед купи сміття на стихійному сміттєзвалищі вони виявили обгорілий труп невідомої жінки.

Також у публікації йдеться, що на тілі загиблої є значні тілесні ушкодження, зокрема: множинні колото-різані рани в області шиї та спини, забиті місця та переломи на голові та потиличній кістці.

Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області звернулося до громадян із проханням про надання будь-якої відомої інформації. Також правоохоронці повідомили, що загиблій було не більше 25 років.

Дівчина мала темне волосся, середню статуру та зріст близько 165 см. Була одягнена у теплу червону кофту з довгим ворсом, світлу футболку та світлі джинси. На лівій руці загиблої знаходився механічний годинник "OMAX" чорного кольору.

За інформацією джерел "Дніпра Оперативного", порушено кримінальне провадження за фактом вбивства (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

Вживаються заходи для встановлення можливих свідків злочину. Копи вилучили з місця речові докази, у тому числі пожежне сміття та змиви із частин тіла загиблої. Тіло потерпілої направлене на судово-медичну експертизу.

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