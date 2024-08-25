Вбив себе на очах очевидців: у громадському туалеті у Києві знайшли труп чоловіка (фото, відео 18+)

У Києві чоловік наклав на себе руки в громадському місці

У Києві в одному із публічних туалетів знайшли закривавлене тіло чоловіка. За попередньою інформацією він скоїв самогубство.

Про це повідомило видання "Київ 24". Тим часом місцеві телеграм-канали оприлюднили фото та відео з місця події.

Наголошується, що інцидент стався у парку "Аврора", що біля Воскресенського проспекту у Дніпровському районі столиці. На місці працюють правоохоронці, деталі пригоди встановлюються.

Жінка, яка працює у парку, розповіла, що цей чоловік підходив до неї, щоб спитати, скільки коштує відвідування туалету. Коли він дізнався, що це безкоштовно, то закрився всередині і не виходив хвилин 20. Жінка кілька разів підходила, щоб уточнити чи все в нього добре, а коли той перестав відповідати, відкрила кабінку і побачила закривавлене тіло.

За її словами, чоловік при ній двічі пірнув себе в живіт ножем. Вона стверджує, що п’яних людей та наркоманів до кабінок не пускає.

"Він коли зайшов, зовсім нормальною людиною був", — сказала вона, але не стала виключати, що чоловік щось прийняв, коли вже зайшов усередину.

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