В одному з київських укриттів виявили труп: перші подробиці (фото)

На місці працювали всі екстрені служби міста

У середу, 14 серпня, у Солом’янському районі Києва місцева жителька виявила у бомбосховищі труп чоловіка. Особу померлого, на даний момент, не встановлено.

Про це повідомляють київські Телеграм-канали. Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

В одному із бомбосховищ, розташованих у Солом’янському районі столиці, випадкова перехожа виявила труп чоловіка. Бездиханне тіло лежало на животі під бетонною стіною в кутку.

На вигляд померлому близько 40 років, але при собі жодних документів він не мав. На даний момент його особа встановлюється.

На місце події очевидці викликали медиків швидкої допомоги, правоохоронців та рятувальників.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству. За цим фактом буде проведено розслідування.

Нагадаємо, на території недобудованої будівлі Дарницького вокзалу було виявлено хлопця, який упав з висоти. Потерпілий перебував у свідомості, але він отримав тяжкі травми і був весь у крові.

У соцмережі зазначають, що на цій недобудові всього за кілька днів сталося відразу кілька подібних інцидентів і це місце навіть почали називати "проклятим".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві зі скляного мосту зістрибнув молодий хлопець. Документів він при собі не мав і був одягнений тільки в одні шорти.