Кабіну сплющило: зіштовхнулись бензовоз і фура, подробиці страшної ДТП на Одещині (відео)

Є постраждалі

Серйозна аварія сталася на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка Подільського району. Дві вантажівки зіткнулися на 304-му кілометрі автошляху М-05. Це спричинило значні ускладнення руху.

Наразі на місці події працюють відповідні служби. Про подію повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області та місцевих ЗМІ.

За попередньою інформацією, у ДТП взяли участь бензовоз та вантажівка-навантажувач. Внаслідок зіткнення кабіна бензовоза зазнала серйозних пошкоджень — її буквально розтрощило. Після удару бензовоз врізався у відбійник. Навантажувач також отримав значні пошкодження і зупинився на сусідній смузі.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці займаються з'ясуванням обставин інциденту та документуванням наслідків ДТП.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області повідомляє про ускладнення руху на ділянці автошляху М-05 Київ-Одеса.

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