Смертельна ДТП у Львові: загинув молодий хлопець, є постраждалі (фото)

Травмованих госпіталізували

На Львові сталася дорожньо-транспортна подія за участю автомобілів BMW та Dodge. В результаті є загиблий та постраждалі.

Про це 17 жовтня повідомили у пресслужбі поліції Львівської області. Зазначається, що сталася ДТП на вулиці Липинського приблизно о 13:45.

Було встановлено, що за кермом Dodgе був 31-річний чоловік, а на пасажирських — дві людини, а BMW керував 21-річний водій. Останній помер на місці

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій BMW загинув на місці події, а водій Dodge та два пасажири BMW, дані яких уточнюються, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.

Наразі співробітники поліції встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Київській області сталася серйозна ДТП. На одній із вулиць зіткнулися два автомобілі – Nissan Navara та Chevrolet Premier. Постраждалі не могли самостійно вибратися із деформованих машин.