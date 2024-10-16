Вантажівка зіткнулася з бусом на Вінниччині: деталі сметрельной ДТП (фото)

Причини та обставини ДТП розслідуються

У середу, 16 жовтня, на Вінниччині сталася смертельна аварія на трасі неподалік села Писарівка. Тут дорогу не поділили вантажівка DAF та мікроавтобус Renault.

Внаслідок аварії загинуло одразу кілька людей. Про це повідомили у прес-службі Поліції Вінницької області.

Відомо, що неподалік села Писарівка у Вінницькій області на трасі зіткнулися вантажівка DAF та мікроавтобус Renault. Удар був настільки сильним, що у вантажівки вивернуло причіп, а бусик перетворився на купу металу.

На місце аварії негайно прибули всі екстрені служби — медики, рятувальники та поліцейські.

За попередніми даними, внаслідок ДТП загинуло кілька людей. Також є постраждалі. Точна кількість жертв встановлюється.

Судячи з опублікованих кадрів з місця аварії, вантажівка та бусик зіткнулися "лоб у лоб" на великій швидкості.

Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Нагадаємо, біля села Дачне на Волині бус ТЦК на смерть збив жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину. Як виявилось, за кермом Renault був 27-річний співробітник місцевого Територіального центру комплектації.

На час проведення розслідування винуватця смертельної ДТП було усунуто від виконання службових обов’язків. У поліції зазначили, що загибла переходила дорогу "попередньо, поблизу пішохідного переходу", а водій був тверезий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Львовом сталася страшна аварія — зіткнулися одразу кілька транспортних засобів, серед яких автобус міжнародного сполучення та вантажівка. Внаслідок ДТП є загиблі та постраждалі.