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На Київщині сталася ДТП, постраждалих довелося деблоковувати рятувальникам (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
ДТП Новина оновлена 17 жовтня 2024, 13:58
ДТП. Фото Колаж "Телеграфу"

Причина аварії встановлюється

На Київщині сталася аварія з постраждалими. У місті Фастів на вулиці Козацької Слави близько 13:40 у середу, 16 жовтня, зіткнулися два автомобілі — Nissan Navara та Chevrolet Premier.

Як повідомило ГУ ДСНС України у Київській області, постраждалі не могли самостійно вибратися з деформованих машин. Рятувальники змушені були деблокувати їх за допомогою аварійно-рятувального інструменту.

Вони витягли водія Nissan Navara та жінку з Chevrolet Premier. Після цього рятувальники передали постраждалих працівникам швидкої медичної допомоги. На місці аварії працювало четверо рятувальників та одна одиниця техніки.

Як повідомляв "Телеграф", 15 жовтня у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус та легковий автомобіль зіткнулися на в'їзді до населеного пункту Залісся, постраждали люди. Співробітники поліції з’ясовують усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Крім того, 16 жовтня на Вінниччині сталася смертельна аварія на трасі неподалік села Писарівка. Дорогу не поділили вантажівка DAF та мікроавтобус Renault, загинуло кілька людей, також були постраждалі.

Теги:
#ДТП #Київська область #Постраждалі