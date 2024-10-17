На Київщині сталася ДТП, постраждалих довелося деблоковувати рятувальникам (фото)

Причина аварії встановлюється

На Київщині сталася аварія з постраждалими. У місті Фастів на вулиці Козацької Слави близько 13:40 у середу, 16 жовтня, зіткнулися два автомобілі — Nissan Navara та Chevrolet Premier.

Як повідомило ГУ ДСНС України у Київській області, постраждалі не могли самостійно вибратися з деформованих машин. Рятувальники змушені були деблокувати їх за допомогою аварійно-рятувального інструменту.

Вони витягли водія Nissan Navara та жінку з Chevrolet Premier. Після цього рятувальники передали постраждалих працівникам швидкої медичної допомоги. На місці аварії працювало четверо рятувальників та одна одиниця техніки.

Як повідомляв "Телеграф", 15 жовтня у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус та легковий автомобіль зіткнулися на в'їзді до населеного пункту Залісся, постраждали люди. Співробітники поліції з’ясовують усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Крім того, 16 жовтня на Вінниччині сталася смертельна аварія на трасі неподалік села Писарівка. Дорогу не поділили вантажівка DAF та мікроавтобус Renault, загинуло кілька людей, також були постраждалі.