Смертельное ДТП во Львове: погиб молодой парень, есть пострадавшие (фото)

Травмированных госпитализировали

На Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и Dodge. В результате есть погибший и пострадавшие.

Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе Полиции Львовской области. Отмечается, что случилось ДТП на улице Липинского примерно в 13:45.

Пре дарительно установлено, что за рулем Dodge был 31-летний мужчина, а на пассажирских — два человека, а BMW управлял 21-летний водитель. Последний скончался на месте.

"От полученных в результате ДТП травм водитель BMW погиб на месте происшествия, а водитель Dodge и два пассажира BMW, данные которых уточняются, получили телесные повреждения и были госпитализированы", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области произошло серьезное ДТП. На одной из улиц столкнулись два автомобиля – Nissan Navara и Chevrolet Premier. Пострадавшие не могли самостоятельно выбраться из деформированных машин.