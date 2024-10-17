Шестеро загиблих, серед них діти: деталі страшної ДТП на Вінниччині (фото, відео)

ДТП на Вінниччині забрало життя 6 людей

На Вінниччині сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. 16 жовтня неподалік села Писарівка Вінницького району га автошляху Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине зіткнулися вантажівка DAF та мікроавтобус RENAULT TRAFIK.

Внаслідок ДТП загинуло шестеро людей, серед яких двоє неповнолітніх. Про це повідомляють у поліції області.

Деталі ДТП

За даними слідства, аварія сталася близько 17:20. Водій вантажівки DAF, 36-річний мешканець Гайсинського району, втратив контроль над керуванням. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом під керуванням 48-річного вінничанина.

Удар виявився настільки сильним, що водій мікроавтобуса та п'ятеро його пасажирів загинули на місці пригоди. Серед загиблих — мешканці Вінницького району віком 16, 17, 19 та 23 роки, а також 21-річний житель Жмеринського району.

Водій вантажівки отримав травми та був доставлений до лікарні. Після надання медичної допомоги його затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У затриманого взяли зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Також раніше "Телеграф" розповідав про аварію на Київщині. Постраждалих довелося деблоковувати рятувальникам.