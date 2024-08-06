Страшна ДТП в Києві: трамвай без гальм потрощив десяток авто, є постраждали (відео)

У салоні транспорту були пасажири

У вівторок, 6 серпня, у Києві сталася серйозна ДТП за участю трамвая. Транспорт на великій швидкості "протаранив" близько десяти автомобілів.

Про це повідомляють низка місцевих телеграм-каналів. Аварія сталася на вулиці Глибочицькій в Шевченківському районі столиці.

Очевидці події розповідають, що трамвай "летів" з гори без водія. Зупинити громадський транспорт змогло тільки зіткнення з іншим трамваєм.

У ЗМІ розповідають, що у трамвая відмовили гальма, він летів на швидкості 80 км/год. Внаслідок зіткнення у деяких авто відірвало колеса.

Відео та фото страшної аварії розлетілися мережею.

У КМДА повідомили, що попередньо внаслідок ДТП постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу.

Очевидці події розповідають, що дуже постраждав водій мотоцикла, його забрала швидка.

Також зазначається, що на місці аварії трамваїв працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюють правоохоронці.

За інформацією патрульної поліції Києва, у зв'язку з аварією на Глибочицькій, рух транспорту вулицею ускладнений в обох напрямках.

На місці ДТП

Також пресслужба КП "Київпастранс" інформує про затримку руху трамваїв №№ 14,18 по вулиці Глибочицька в напрямку проспекту Відрадний. У комунальному підприємстві додали, що трамвайним маршрутом № 18 організують рух автобусів.

У КП підкреслюють, що трамвай, що спричинив ДТП, був у справному стані. Зазначається, що перед випуском на лінію він пройшов відповідний огляд. А причиною аварії назвали людський фактор, а саме – некоректні дії водія.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві на проспекті Валерія Лобановського сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля та легковика Mazda. Удар виявився фатальним для водія легковика, він загинув на місці.