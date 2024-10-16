Грузовик столкнулся с бусом в Винницкой области: детали сметрельной ДТП (фото)

Причины и обстоятельства ДТП расследуются

В среду, 16 октября, в Винницкой области произошла смертельная авария на трассе неподалеку от села Писаревка. Здесь дорогу не поделили грузовик DAF и микроавтобус Renault.

В результате аварии погибло сразу несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Винницкой области.

Известно, что неподалеку от села Писаревка в Винницкой области на трассе столкнулись грузовик DAF и микроавтобус Renault. Удар был настолько сильным, что у грузовика вывернуло прицеп, а бусик превратился в груду металла.

На место аварии незамедлительно прибыли все экстренные службы — медики, спасатели и полицейские.

По предварительным данным, в результате ДТП погибло несколько человек. Также есть пострадавшие. Точное количество жертв устанавливается.

Судя по опубликованным кадрам с места аварии, грузовик и бусик столкнулись лоб в лоб на большой скорости.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Напомним, возле села Дачное на Волыни бусик ТЦК насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть. Как оказалось, за рулем Renault был 27-летний сотрудник местного Территориального центра комплектации.

На время проведения расследования виновник смертельного ДТП был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В полиции отметили, что погибшая переходила дорогу "предварительно, вблизи пешеходного перехода", а водитель был трезв.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Львовом произошла страшная авария — столкнулись сразу несколько транспортных средств, среди которых автобус международного сообщения и грузовик. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.