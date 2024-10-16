Грузовик столкнулся с бусом в Винницкой области: детали сметрельной ДТП (фото)
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Причины и обстоятельства ДТП расследуются
В среду, 16 октября, в Винницкой области произошла смертельная авария на трассе неподалеку от села Писаревка. Здесь дорогу не поделили грузовик DAF и микроавтобус Renault.
В результате аварии погибло сразу несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Винницкой области.
Известно, что неподалеку от села Писаревка в Винницкой области на трассе столкнулись грузовик DAF и микроавтобус Renault. Удар был настолько сильным, что у грузовика вывернуло прицеп, а бусик превратился в груду металла.
На место аварии незамедлительно прибыли все экстренные службы — медики, спасатели и полицейские.
По предварительным данным, в результате ДТП погибло несколько человек. Также есть пострадавшие. Точное количество жертв устанавливается.
Судя по опубликованным кадрам с места аварии, грузовик и бусик столкнулись лоб в лоб на большой скорости.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.
Напомним, возле села Дачное на Волыни бусик ТЦК насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть. Как оказалось, за рулем Renault был 27-летний сотрудник местного Территориального центра комплектации.
На время проведения расследования виновник смертельного ДТП был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В полиции отметили, что погибшая переходила дорогу "предварительно, вблизи пешеходного перехода", а водитель был трезв.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Львовом произошла страшная авария — столкнулись сразу несколько транспортных средств, среди которых автобус международного сообщения и грузовик. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.