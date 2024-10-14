У Дніпрі автомобіль на швидкості влетів у натовп: багато постраждалих (фото, відео)

Подробиці аварії з'ясовують правоохоронці

У понеділок, 14 жовтня, близько 9:00 у Дніпрі на проспекті Олександра Поля сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Chevrolet на швидкості вилетів на тротуар і збив чотирьох людей.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Зазначається, що ДТП сталося в районі зупинки громадського транспорту "Юність".

Як пише "Інформатор", Chevrolet їхав зі сторони вулиці Незалежності по Поля у напрямку проспекту Лесі Українки. За попередніми даними, автомобіль занесло на слизькій дорозі. Після чого він влетів у людей, які чекали транспорт перед зупинкою.

Також зазначається, що в результаті ДТП постраждали троє жінок та чоловік, їх забрали в лікарню. Попередньо, вони отримали переломи кісток та синці.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня на Львівщині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася на автошляху міжнародного значення М-06 Київ — Чоп. Зіштовхнулися одразу кілька транспортних засобів, серед яких автобус міжнародного сполучення та вантажівка. Внаслідок ДТП є загиблі та постраждалі.