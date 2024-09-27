Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикліст на швидкості влетів у вантажівку (відео 18+)

Постраждалий помер на місці

У п’ятницю, 27 вересня, у Вишгородському районі Київської області сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста. Водій двоколісного транспорту не впорався з керуванням та на великій швидкості влетів у вантажне авто.

Потерпілого близько 20 хвилин намагалися реанімувати медики, проте дива не сталося – мотоцикліст помер на місці аварії. Про це повідомляють очевидці у соцмережі.

Відомо, що смертельна аварія сталася у селі Старі Петрівці на Київщині. Тут мотоцикліст на великій швидкості врізався у вантажний автомобіль. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспорту отримав серйозні травми та залишився лежати на асфальті.

Його мотоцикл при цьому буквально розлетівся на частини.

На місце викликали медиків, рятувальників та правоохоронців. Лікарі "швидкої" всіма силами намагалися допомогти постраждалому та близько 20 хвилин проводили реанімаційні заходи.

На жаль, мотоцикліст від отриманих травм помер на місці пригоди.

Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом ініційовано розслідування.

Смертельна ДТП сталася у Старих Петрівцях

Нагадаємо, у Броварах сталася моторошна ДТП — тут мотоцикліст потрапив під авто та почав горіти. Гасити потерпілого кинулися очевидці аварії. Спочатку полум’я намагалися ліквідувати руками, а вже потім хтось дістав вогнегасника.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві мотоцикліст на шаленій швидкості влетів у вантажівку. У потоці автомобілів водій мотоцикла не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним автомобілем. Попередньо від одержаних травм чоловік помер на місці.