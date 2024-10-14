В Днепре автомобиль на скорости влетел в толпу: много пострадавших (фото, видео)

Подробности аварии выясняют правоохранители

В понедельник, 14 октября, около 9:00 в Днепре на проспекте Александра Поля произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Chevrolet на скорости вылетел на тротуар и сбил четырех человек.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Отмечается, что ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта "Юность".

Как пишет "Информатор", Chevrolet ехал со стороны улицы Независимости по Поля в направлении проспекта Леси Украинки. По предварительным данным, автомобиль занесло на скользкой дороге. После чего он влетел в людей, ожидавших транспорта перед остановкой.

Также отмечается, что в результате ДТП пострадали три женщины и мужчина, их забрали в больницу. Предварительно, они получили переломы костей.

Напомним, утром 11 октября во Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на автодороге международного значения М-06 Киев – Чоп. Столкнулись сразу несколько транспортных средств, среди которых автобус международного сообщения и грузовик. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.