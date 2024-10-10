У Тернополі для вбивства бізнесмена найняли кілера за 25 тисяч доларів. Він тікав з України Тисою

Йому загрожує довічне ув'язнення

У Тернополі розкрито резонансну спробу замовного вбивства місцевого підприємця. Злочин стався 19 квітня цього року в одному з приміських сіл Тернопільського району. Замах на життя 60-річного бізнесмена виявився невдалим, попри професійну підготовку найманого вбивці.

Поліція Тернопільщини провела масштабне розслідування і затримала виконавця та виявила інших причетних до організації злочину. Про це повідомляє пресслужба ГУНП області.

Подробиці злочину

За інформацією правоохоронців, події розгорталися близько опівночі. Приватний підприємець під'їхав до свого будинку, коли невідомий відкрив вогонь по його автомобілю. Внаслідок нападу чоловік отримав три вогнепальні поранення. Попри серйозність травм, медикам вдалося врятувати життя потерпілого. Як тоді розповідав очільник поліції краю, потерпілий дійсно має стосунок до кримінального світу.

На місці злочину оперативно розгорнули роботу слідчо-оперативна група, криміналісти та інші фахівці Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Правоохоронцям вдалося встановити, що йдеться про замовне вбивство.

Виконавцем виявився 35-річний уродженець Черкаської області. За вбивство йому пообіцяли винагороду в розмірі майже 25 тисяч доларів США. Отримавши аванс, кілер ретельно готувався до злочину протягом чотирьох місяців. Він орендував житло в Тернополі, придбав автомобіль та збирав детальну інформацію про жертву, відстежуючи її пересування.

Після невдалої спроби вбивства зловмисник намагався втекти з України. Він планував незаконно перетнути державний кордон через річку Тиса. Однак оперативники затримали його на шляху до кордону. Під час затримання у підозрюваного вилучили дві гранати та близько сотні набоїв.

Слідчі поліції оголосили затриманому підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: закінчений замах на вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів на замовлення та незаконне поводження зі зброєю. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко повідомив, що розслідування не обмежилося затриманням виконавця. Під час досудового слідства правоохоронці отримали докази причетності ще однієї особи до організації цього злочину. Другому фігуранту оголошено підозру у посередництві у замаху на замовне вбивство. Наразі тривають заходи щодо встановлення його місцеперебування.

За його словами, поліцейські провели кропітку роботу зі збору доказів, опитування свідків та очевидців, аналізу всієї наявної інформації. Завдяки цьому слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури змогли довести кримінальне провадження до логічного завершення.

Виконавцю замаху, 35-річному жителю Черкас, загрожує довічне позбавлення волі. Щодо другого підозрюваного, якому інкримінують посередництво у замаху на замовне вбивство, триває розшук.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що іноземець найняв кілера для бізнесмена з Києва. У справу втрутився Інтерпол.